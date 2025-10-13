Sábado – Pense por si

Cinema

Guadagnino, Julia Roberts, um grande papel e muitas perguntas

"Depois da Caçada" é mais um pico de carreira para Julia Roberts e uma adição intrigante ao catálogo do cineasta de "Challengers" e "Chama-me Pelo Teu Nome". Chega esta quinta-feira, 16, aos cinemas.

Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
Guadagnino, Julia Roberts, um grande papel e muitas perguntas
Pedro Henrique Miranda 13 de outubro de 2025 às 18:00
Julia Roberts e Andrew Garfield como professores de Yale, no novo filme de Luca Guadagnino
Julia Roberts e Andrew Garfield como professores de Yale, no novo filme de Luca Guadagnino Amazon MGM

Um dos mais consagrados filmes de 2022, Tár, de Todd Field e com Cate Blanchett no papel principal de uma maestrina cuja carreira de sucesso é virada do avesso por acusações de assédio sexual, abraçava não o debate do #MeToo, mas as trincheiras do que se lhe segue - uma sociedade clivada entre os que veem os excessos do feminismo e os que sofrem com a persistência do patriarcado. No ano seguinte, Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, confrontava-nos com a intrínseca subjetividade da condição humana, através do drama legal de uma mulher para provar a sua inocência na morte do marido.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

Guadagnino, Julia Roberts, um grande papel e muitas perguntas