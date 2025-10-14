Documentário e filme sobre 'The Eras Tour' de Taylor Swift estreiam em dezembro na Disney +

Série irá contar com seis episódios. Já o filme apresenta pela primeira vez o álbum da artista "The Tortured Poets Department".

Depois de vários rumores, Taylor Swift confirmou finalmente na segunda-feira a estreia de uma série documental que revela os bastidores da digressão The Eras Tour, que no ano passado levou milhões de fãs aos estádios de diferentes países.

Com seis episódios, Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era estreia a 12 de dezembro na Disney + e promete oferecer "um olhar íntimo sobre a vida de Taylor", assim como dar "destaque a intérpretes familiares e amigos - incluindo Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch", detalha a Disney em comunicado.

No dia 12 de dezembro serão então lançados apenas dois episódios. Os restantes quatro episódios ficarão no ar nas duas semanas seguintes.

"Foi o End of an Era (encerrar de uma era) e nós sabíamos", escreveu a artista no seu Instagram ao anunciar este projeto. "Queríamos recordar cada momento que conduziu à culminação do mais importante e intenso capítulo das nossas vidas, por isso permitimos que os cineastas capturassem esta digressão e todas as histórias, à medida que esta chegava ao fim. E filmar o último espetáculo na íntegra."

Mas este anúncio não veio sozinho e trouxe ainda mais surpresas. Também a 12 de dezembro será lançado o filme-concerto Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, gravado em Vancouver, no Canadá, no final da digressão da artista. Segundo adianta a Disney, irá apresentar pela primeira vez o segmento do álbum The Tortured Poets Department.

Entre março de 2023 e dezembro de 2024, Taylor Swift participou em 149 concertos em cinco continentes. Passou inclusivamente por Portugal, em maio, tendo o espetáculo decorrido no Estádio da Luz, em Lisboa. Ao todo, com esta digressão a cantora conseguiu arrecadar cerca de 2 mil milhões de euros só em bilhetes.

Cada espetáculo tinha uma duração de mais de três horas e meia. Segundo descreveu mais tarde Taylor Swift, foi "absolutamente a coisa mais desafiante que já fiz em toda a minha vida".

Anteriormente a artista também já havia lançado o filme Taylor Swift: The Eras Tour, em outubro de 2023. Este tornou-se até o filme de digressão com mais bilhetes vendidos em todos os tempos, tendo arrecadado 267 milhões de dólares em exibições globais nos cinemas.