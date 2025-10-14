Gaza, Jeff Buckley ou Madonna: 10 filmes para ver no festival Doclisboa

Filmes sobre grandes estrelas da música, a ocupação israelita em Gaza, longas-metragens portuguesas e internacionais. Eis 10 filmes a não perder no festival.

A vida de Jeff Buckley, cantor e músico que morreu prematuramente com 30 anos, é retratada em "It’s Never Over, Jeff Buckley", filme que integra a programação do festival

A vida de Jeff Buckley, cantor e músico que morreu prematuramente com 30 anos, é retratada em "It’s Never Over, Jeff Buckley", filme que integra a programação do festival

Comecemos pelos números totais: 211 filmes -- quase uma centena (93) dos quais longas-metragens --, provenientes de 54 países; 39 estreias mundiais e 31 obras portuguesas; mais de 300 convidados internacionais presentes no festival, ao longo dos seus 11 dias de duração.

É este o mosaico, de muitas cores e muitas estéticas, que compõe a 23.ª edição do Doclisboa, festival especializado em cinema documental que decorre entre esta quinta-feira, 16 de outubro, e domingo, dia 26 do mesmo mês, em quatro espaços da capital: Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal. Eis dez filmes a não perder, que destacamos entre os 211 da programação integral (que pode ser consultada aqui).

With Hasan in Gaza

5.ª, 16 out., 21h, Cinema São Jorge

As honras de sessão de abertura do festival ficaram, este ano, para um filme do cineasta palestiniano Kamal Aljafari. Nesta coprodução com Alemanha, França e Catar, estreada este ano no Festival de Locarno, Alfajari recupera filmagens que fez em 2001 em Gaza, preservadas em cassetes Mini DV, numa viagem em que procurava “um homem que conheceu brevemente quando esteve preso, na adolescência”. Uma jornada acompanhada por um guia local, Hasan. Descrito como “um testemunho doloroso da beleza desta terra e das dificuldades do seu povo”, é, nas palavras do realizador, "um filme sobre a catástrofe e a poesia que resiste".

It’s Never Over, Jeff Buckley

6.ª, 17 out., 19h, Cinema São Jorge / Dom., 26 out., 15h, Culturgest

É um dos filmes que mais expectativa gera - e a prova disso é que, a três dias do início do festival, as duas sessões já se encontravam esgotadas. Realizado por Amy J. Berg, já nomeada para um Óscar pelo documentário Livrai-nos do Mal (2006, um filme sobre os casos de abusos sexuais na Igreja católica), estreou em janeiro deste ano no festival Sundance, Meca do cinema indie, tem Brad Pitt na lista de produtores e promete “explorar a vida e a carreira” do genial e malogrado Jeff Buckley, revendo a sua carreira breve mas fulgurante, o talento musical, a personalidade tortuosa e a morte prematura do cantor, em 1997 com apenas 30 anos. Tudo com “mensagens de voz e filmagens nunca antes reveladas”.

Fuck the Polis

6.ª, 17 out., 19h, Culturgest / 3.ª, 21 out., 19h45, Cinema Ideal

Já premiado na mais recente edição de Festival de Cinema de Marselha, onde conseguiu arrecadar o grande prémio da competição internacional, o novo filme da cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes (com longa carreira e com filmes como o recente Trio em Mi Bemol) dialoga com um livro de poesia (com o mesmo título) de João Miguel Fernandes Jorge e “leva-nos às ilhas gregas, entre vozes e mares, pedras e danças, ventos e templos, ruínas e deuses corroídos”, lê-se na sinopse oficial. Uma viagem protagonizada por Irma, personagem central do filme.



O filme "Fuck the Polis", de Rita Azevedo Gomes, vai ser exibido na Culturgest e no Cinema Ideal

Tales of the Wounded Land

Sáb., 18 out., 11h, Cinema Sao Jorge / 5.ª, 23 out., 18h30, Cuturgest

O novo filme do argumentista e cineasta franco-iraquiano Abbas Fahdel, que lhe valeu o prémio de Melhor Realização na mais recente edição do festival de cinema de Locarno, na Suíça, traz-nos um relato imagético da invasão do sul do Líbano por Israel. Descrito como “crónica intimista da guerra”, convicto da máxima de que os grandes dramas humanitários são compostos por (muitos) pequenos dramas individuais, Tales of the Wounded Land nasceu “da necessidade de testemunhar uma guerra que destruiu as nossas vidas e os nossos lares” mas, em simultâneo, “mostrar que, apesar de tudo, a resistência e a humanidade continuam a florescer no meio das ruínas”, segundo o próprio realizador.

Soco a Soco

Sáb., 18 out., 15h30, Cinema São Jorge / 2.ª, 20 out., 19h40, Cinema Ideal

Diogo Varela Silva, cineasta português que já assinou filmes como Zé Pedro Rock ‘n’ Roll (2019), Do Bairro (2021) e O Diabo do Entrudo (2024), entre vários outros, apresenta agora Soco a Soco, um filme sobre uma personagem, Orlando Jesus, que “foi mais do que um pugilista: foi o retrato de uma Lisboa dura, feita de ginásios de bairro, noites intensas e figuras marginais que moldaram uma geração”, lê-se na descrição oficial.

Ghost Elephants

Dom., 19 out., 15h, Culturgest / 4.ª, 22 out., 18h30, Cinema Sao Jorge

O mais recente filme de Werner Herzog, veterano, internacionalmente aclamado e muito premiado cineasta alemão, acompanha Steve Boys, um “naturalista sul-africano” que procura “uma manada misteriosa e esquiva de elefantes fantasmas nas florestas praticamente desabitadas do Planalto de Angola”. Serão esses “elefantes gigantescos” reais ou imaginados? Segundo Werner Herzog, é mais um filme que explora “sonhos” e “imaginação” em “confronto com a realidade”.



"Ghost Elephants" é o novo filme de Werner Herzog

Becoming Madonna

Dom., 19 out., 21h, Culturgest / Sáb., 25 out., 15h, Culturgest

O festival traz também a Portugal este documentário do cineasta britânico Michael Ogden, que revela “fotos inéditas, filmagens e gravações de áudio recém-descobertas da jovem Madonna”; traçando um retrato do seu percurso, desde o começo como “desconhecida insegura em Michigan” até ao trono da pop. “Familiares, amigos e colaboradores” apoiam com testemunhos.

One to One: John & Yoko

Dom, 19 out., 21h45, Cinema Ideal / Dom, 26 out., 21h, Cinema São Jorge

O Doclisboa continua a revelar-se como a principal casa cinematográfica dos melómanos e amantes de música - e nos dias 19 e 26 deste mês, vai ser exibido este filme de Kevin Macdonald (vencedor de um Óscar) e Sam Rice-Edwards, que parte de um “concerto longo” de John Lennon e Yoko Ono a 30 de agosto de 1972, em Nova Iorque - depois de Lennon abandonar os Beatles - para explorar, a partir daí, "18 meses decisivos” na vida do casal. O filme traz “material inédito e imagens restauradas do concerto”.

Cover-Up

3.ª, 21 out., 21h10, Cinema São Jorge

A carreira de Seymour Hersh, hoje com 88 anos e um dos mais importantes jornalistas de investigação da história da imprensa americana, que revelou escândalos de tortura das forças norte-americanas nas guerras do Vietname e do Iraque, é revista neste filme realizado por Laura Poitras (já vencedora de um Óscar de Melhor Documentário por Citizenfour, sobre Edward Snowden) e Mark Obenhaus, estreado no festival de cinema de Veneza e chegado a Portugal via Doclisboa.

Nuestra Tierra / Landmarks

6.ª, 24 out., 19h, Cinema São Jorge

A conceituada e desafiante cineasta argentina Lucrecia Martel, autora dos filmes A Rapariga Santa, A Mulher sem Cabeça e Zama, traz a Portugal Landmarks (título original: Nuestra Tierra), a sua primeira longa-metragem em oito anos e um filme que aborda uma “história de colonialismo”: a dos protestos e da longa espera pela abertura de um processo judicial na sequência de um assassinado - captado em vídeo - do líder de uma comunidade indígena na Argentina, por um homem e dois cúmplices que alegavam ser donos da terra que essa comunidade habitava.