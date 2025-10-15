Sábado – Pense por si

Entrevista

Helena Caldeira: "Quero ser livre nas minhas criações e no meu pensamento"

Helena Caldeira: 'Quero ser livre nas minhas criações e no meu pensamento'
Sofia Parissi 15 de outubro de 2025 às 23:00

Entrevistas

Em entrevista, a atriz Helena Caldeira fala sobre as suas origens, os primeiros projetos, o teatro, a liberdade e "Rabo de Peixe", série que a projetou além-fronteiras.

Entre a pastelaria do pai, o salão da mãe, as aulas de balé e as experiências na música, Helena Caldeira descobriu cedo a paixão pela arte. Trocou Évora por Lisboa para estudar na Escola Superior de Teatro e Cinema, altura em que co-criou a estrutura artística Bestiário. Aos 29 anos, interpreta Sílvia, a personagem que a tornou conhecida do público, em Rabo de Peixe - série realizada por Augusto Fraga que regressa à Netflix esta sexta, 17 de outubro, para uma segunda temporada.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Teatro Festivais de cinema Televisão Série Lisboa Rabo de Peixe Portugal Netflix Rádio e Televisão de Portugal Augusto Fraga João Tordo Elmano Sancho Gus Van Sant Miguel Ponte
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Helena Caldeira: "Quero ser livre nas minhas criações e no meu pensamento"