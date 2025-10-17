Sábado – Pense por si

Pets

O nariz do cão está quase sempre húmido. Sabe a razão? Conheça aqui a resposta

Descubra como o nariz húmido melhora a leitura de cheiros e quando um nariz seco merece atenção.

SÁBADO 17 de outubro de 2025 às 09:09
É raro ver um cão sem aquele narizinho brilhante a cheirar o mundo. Mas, por que é que os cães têm sempre o nariz húmido? A resposta vai além do charme canino. Há ciência por trás deste misterioso brilho. 

O Superpoder do olfato: o “gel” que agarra cheiros

A trufa, aquela parte fria e macia do nariz, tem uma fina camada de muco. Esse “gel” captura moléculas de odor como um papel-cola aromático. Depois, o cão lambe o nariz para “recarregar” a humidade e levar parte desses cheiros para o órgão vomeronasal, uma espécie de “laboratório secreto” no céu da boca, afinando a análise. Por isso mesmo, um nariz húmido cheira melhor e mais longe.



