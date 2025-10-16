Sábado – Pense por si

GPS

Katy Perry vai atuar no Rock in Rio Lisboa em 2026

Informação foi avançada pela própria através das redes sociais do seu clube de fãs.

Capa da Sábado Edição 15 a 21 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 15 a 21 de outubro
As mais lidas GPS
Katy Perry vai atuar no Rock in Rio Lisboa em 2026
Luana Augusto 16 de outubro de 2025 às 18:06
Katy Perry
Katy Perry Photo by Paul R. Giunta/Invision/AP

Katy Perry vai ser cabeça de cartaz do Rock in Rio Lisboa e sobe aos palcos no dia 20 de junho de 2026. A notícia foi avançada pela própria através de publicada na página do Instagram do seu clube de fãs.

"Olá Lisboa. É uma honra anunciar que irei atuar no Rock in Rio Lisboa 2026. Este festival é um dos mais icónicos do mundo e estou tão entusiasmada por me juntar. Lisboa, vejo-te em junho para um espetáculo muito especial."

A carregar o vídeo ...
Katy Perry confirma atuação no Rock in Rio Lisboa

A notícia não foi, no entanto, oficialmente lançada pela organização. Nas histórias do Instagram, o Rock in Rio já deixou algumas pistas que apontam para a presença da artista no dia 20 de junho. "Deixamos algumas pistas: Segunda vez no Rock in Rio Lisboa", lê-se. Entretanto, a SÁBADO conseguiu a confirmar oficialmente a vinda da artista norte-americana.

Na mesma história, a organização deixou ainda alguns emojis como pistas para esta cabeça de cartaz: bolas de sabão, um arco-íris, uma borboleta e um rebuçado.

História de Rock in Rio
História de Rock in Rio DR

Katy Perry junta-se assim ao brasileiro Pedro Sampaio e aos norte-americanos Linkin Park, cujas presenças já foram confirmadas.

O festival decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, no Parque Tejo. Os bilhetes entretanto já estão à venda nos locais habituais: um dia terá o custo de 89 euros e os ingressos de fim de semana custarão 157 euros.

Artigos Relacionados
Tópicos Festival Rock in Rio Katy Perry Instagram Linkin Park Parque Urbano do Tejo e do Trancão
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Katy Perry vai atuar no Rock in Rio Lisboa em 2026