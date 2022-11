Robert D. Kaplan: “A Europa terá sempre um problema com a Rússia”

Quando Bill Clinton foi visto com o livro de Robert D. Kaplan debaixo do braço, muitos analistas apressaram-se a concluir que tinham sido as palavras do jornalista a convencer o então Presidente dos EUA a não entrar na guerra dos Balcãs. Mais tarde, em 2001, George W. Bush quis ouvi-lo, mas o analista político diz que ser conselheiro não é o que procura. “É uma consequência do meu trabalho. Num livro tens 100 páginas para te explicares, mas quando te sentas numa sala com políticos eles querem a conclusão – só que a simplificação é o que faz com que haja problemas”, diz em entrevista a propósito do livro A Vingança da Geografia. Robert D. Kaplan, autor de 26 livros, foi assessor do departamento de Defesa dos EUA e alerta que não podemos “ignorar o óbvio da geografia”.