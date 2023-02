Natália Luiza: 'A simplicidade é o mais difícil de fazer no teatro'

Depois de sete peças e quase 10 anos na obscuridade, Tennessee Williams tornou-se uma celebridade do dia para a noite com um texto profundamente autobiográfico, em que faz do narrador numa versão ficcional de si mesmo, para falar da complicada teia relacional do seu seio familiar: pai ausente, mãe obsessiva e superprotetora e irmã coxa e mentalmente instável.