Cate Blanchett: "Na verdade, sou muito poderosa"

Uma conversa com a favorita aos Óscares Cate Blanchett, que tem sido aclamada pela crítica pela sua representação como compositora e maestrina de génio no último filme de Todd Field, "Tár".

Cate Blanchett parece estar condenada a dar uma abada à concorrência nesta época dos prémios de cinema com a sua atuação no novo filme Tár. Trata-se de um drama psicológico escrito e realizado por Todd Field e segue a vida e queda de uma célebre compositora e maestrina fictícia. Em Itália, Cate falou-nos acerca do seu mais recente papel, da preparação que fez para a sua representação, das músicas do filme, sobre trabalhar com Todd Field e muito mais.