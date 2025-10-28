Maria João Faustino: "Nunca fizeram justiça às mulheres dos vídeos de Tomás Taveira"

A psicóloga investiga sobre a violência sexual e defende que ainda não fizemos justiça às vítimas de Tomás Taveira. E que precisamos de incluir os homens neste tema. Alerta para um retrocesso com o surgimento da manosfera e para a radicalização através das redes sociais

Interessou-se pelo tema da violência sexual e do assédio contra mulheres como objeto de investigação porque "são poucas as mulheres que não passaram por algum episódio de assédio de rua ou de atenção indesejada, ou de assédio verbal, ou de alguma forma de violência, de coação, num namoro, ou por estranhos." Maria João Faustino, de 39 anos, diz que cresceu nesta cultura, e que no curso percebeu que tinha as ferramentas para descodificar este tema e "abraçar esta luta" como sua. E vai mais longe: "somos ensinadas desde pequeninas a relativizar com frases como 'as mulheres sérias não têm ouvidos'. No fundo, não te ponhas a jeito." Maria João Faustino alerta que estes abusos têm subjacentes a ideia de poder e que a cultura do silêncio que persiste no nosso país tem de acabar.