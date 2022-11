Manuela Nogueira: 'O meu tio Pessoa escrevia sem parar'

Manuela Nogueira, 97 anos, sobrinha de Fernando Pessoa, recebeu-nos na sua moradia do Estoril. Na fachada, uma placa lembra aos menos apressados que "Fernando Pessoa, escritor, viveu nesta casa". Nascida em Lisboa, em novembro de 1925, viveu com o tio na Rua Coelho da Rocha, nº. 16, 1.º direito, hoje Casa Fernando Pessoa. Leia a versão longa da entrevista publicada a 5 de novembro.



Nasci em Lisboa, e vivi na Coelho da Rocha, onde o Pessoa também vivia.Viviam a minha avó, mãe do Pessoa, a minha mãe e o meu pai, depois de casarem.Não, era uma casa alugada...Foi o Pessoa. Ficou incumbido pela minha mãe, na África do Sul, de alugar uma casa em Lisboa. Disse-lhe, "nós chegamos em tal dia, precisamos de ter uma casa em Lisboa". A mãe enviuvara, tinha tido um AVC, ficou numa cadeira de rodas e dependia de uma enfermeira, que veio com ela. Quando chegaram, ele nunca mais aparecia no porto.Sim, porque vinham de barco. E o Pessoa nunca mais aparecia. Só muito depois é que apareceu, com o tio Mário, que era primo direito dele, a pessoa com quem ele falava mais, até sobre a Ofélia, a namorada. Apareceram os dois, mas o Pessoa com muito má cara. Tinha estado com uma gripe na cama, por isso é que se tinha atrasado. E quando chegaram à Coelho da Rocha, verificaram que não tinha nem a água nem a eletricidade ligadas. Coisas do Pessoa, coisas de poeta. A cabeça dele era assim, nas coisas práticas da vida não era grande coisa... A minha mãe, coitadinha, muito despachada, apenas com 18 anos, falou a uma prima, para ela tratar dessas coisas.Não, quando chegaram de África, ali na década de 1920, foram para casa de uma prima, a Mariazinha Silvano, que ficava perto de um mercado ao Saldanha. Foram todos exceto o Fernando Pessoa. Só quando a casa da Coelho da Rocha teve eletricidade é que se mudaram.Sim, no 1º direito.No 1.º esquerdo, ao nosso lado, viviam umas senhoras que eram da família Sena Pereira. Estou a vê-las vestidas de preto. Deviam ser muito mais novas do que eu sou agora, mas como eu era muito pequena, pareciam-me muito velhas.Elas tiveram telefone mais cedo que na nossa casa, então nós servíamo-nos do telefone das Sena Pereira. Isso eu lembro-me, íamos lá.Sim, sim. Depois, entretanto, tivemos telefone também.Olhe, primeiro, aquela entrada é igual. E essa entrada faz-me assim uma saudade terrível, porque estou a ver-me lá miúda. Mas é só a entrada, o resto já não é a casa do Pessoa, já não é a nossa casa. É só aquele bocadinho. Havia um jardim do Sr. Chichorro. O dono do prédio era o coronel Chichorro. Veja lá as coisas que eu gostava de me recordar, de que não me lembro, e disto lembrei-me.E eu espreitava pela janela e tinha uma pequena fontezinha com água a correr.Nas traseiras. E eu, que não tinha um jardim, tinha muita pena de não poder andar por ali às voltas.Era ele, o Chichorro, e a mulher. O Chichorro, um coronel reformado, tinha aquela casa com um jardinzinho atrás e eu espreitava da sala de jantar, que era sala de jantar e de visitas, e tinha pena de não poder andar aos pinotes no jardim.Viviam no rés-do-chão. E a filha, que era a Sílvia, vivia no último andar e tocava piano dia e noite. Era um bocadinho aborrecido, porque era o dia todo a tocar piano.Eu desenhei a casa toda para um arquiteto que estava na Casa Pessoa. Ele perguntou-me: "A Manuela é capaz de se lembrar da casa?" E eu: "Perfeitamente". Depois, segundo ele, "ficou fantástico, igual ao que era, porque eu tenho a planta da câmara". Lembro-me da casa como se fosse hoje, eu era miúda e os miúdos fixam. Sei onde é que era a casa de banho, o corredor...