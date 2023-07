Evelien Tonkens: 'A cidadania não pode existir sem definir fronteiras'

Evelien Tonkiens é socióloga e professora de Cidadania e Humanização do Setor Público na Universidade de Estudos Humanísticos de Utrecht, Países Baixos. Com vários artigos publicados, investigou como se define a cidadania na globalização e perante o crescimento do populismo e extrema-direita na Europa. Em junho, foi oradora da European Conference of Social Work Education, a maior conferência europeia sobre formação em serviço social que este ano se realizou no Porto. Via email, explicou o que é ser-se um bom cidadão e como está ligado a uma fronteira, num contexto em que a Europa lida com um fluxo de imigração. Afirma ainda que a resposta da extrema-direita a este tema é simples, mas impossível e "desumana".