Sábado – Pense por si

José Rodrigues dos Santos

Seguir tema: José Rodrigues dos Santos

José Rodrigues dos Santos: “Nunca usei LSD, mas se tivesse uma doença grave e ficasse deprimido, tomaria”

Vanda Marques
Vanda Marques 21 de outubro de 2025 às 23:00

O jornalista, que já vendeu mais de 4 milhões de livros, tem novo romance, sobre os efeitos terapêuticos dos psicadélicos.

Escreve 10 páginas por dia e tanto pode ser às 6h da manhã como às 2h da madrugada. José Rodrigues dos Santos confessa que escrever não é doloroso nem lhe causa angústia. Pelo contrário, diverte-se sempre que se decide por um tema e investiga tudo o que pode. Neste novo romance, O Sexto Sentido – à venda com a SÁBADO – regressa às aventuras do historiador Tomás Noronha e temos CIA, chineses e ainda as descobertas do novo campo terapêutico: os enteógenos, como o LSD. Teve má fama, mas hoje esta substância apresenta-se como um novo campo de estudo para ajudar no tratamento da ansiedade, da depressão e de dependências. Habituado a polémicas, contesta que as procure só para vender livros.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Guerra Defesa Futebol Média LSD José Rodrigues dos Santos Rússia Portugal Bulgária Varna BBC Steven Spielberg Segunda Guerra Mundial
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

A Rússia continua a querer tudo

Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?

Menu shortcuts

José Rodrigues dos Santos: “Nunca usei LSD, mas se tivesse uma doença grave e ficasse deprimido, tomaria”