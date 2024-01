Henrique Raposo: “Não falar de suicídio não impede suicídios”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Polémico, chegou a dizer que se preparou a vida toda para ser odiado, reforça que os livros têm de incomodar. O cronista tem novo romance no qual fala do suicídio que define como “o grande mistério.”

Não gosta de fazer previsões para o ano, porque a realidade surpreende sempre. Tal como o seu novo romance, As Três Mortes de Lucas Andrade, onde faz uma “espécie de biografia forense de um suicida” que tem como pano de fundo a violência dos morros a norte de Lisboa. Henrique Raposo, formado em História e cronista no Expresso e Rádio Renascença, assume-se romancista e já está a preparar o próximo livro. Enquanto escritor diz que a única preocupação deve ser “dizer a verdade – pelo menos a sua visão da verdade – no osso. Isso vai incomodar? Vai. Mas um livro que não incomoda não está a fazer o seu trabalho”. Respondeu à SÁBADO por email, no meio de uma mudança de casa e das festividades natalícias.