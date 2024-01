Para ela, tudo ainda parece um sonho. No velho armazém de vinho tornado o 8 Marvila, confessa que continua a sentir-se como uma Cinderela: a viver uma vida ideal, alegremente alheia às entranhas da indústria e maravilhada com a constante descoberta de si mesma. Eis Gisela João 10 anos depois de Gisela João, o disco que levou a rapariga de Barcelos ao estrelato, e que é celebrado a 20 de janeiro no 8 Marvila, em Lisboa, e, na semana seguinte, a 27, no Museu do Carro Elétrico, no Porto, com bilhetes a €20.