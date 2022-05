Espermagedão. Niels Christian: “Dois terços da infertilidade relaciona-se com o sexo masculino”

A qualidade do esperma no mundo ocidental diminuiu quase 60% em menos de 40 anos. Quem o diz é Niels Christian, jornalista e autor do livro Espermagedão, que descreve as principais razões que levaram à queda da fertilidade masculina.