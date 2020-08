O espermatozóide não se move como se pensava

Hermes Gadêlha, o autor principal do estudo.



Afinal, o movimento feito pelo espermatozóide para fecundar o óvulo é mais semelhante ao de um saca-rolhas do que ao de uma serpente. A conclusão surge de um estudo feito por investigadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Nacional Autónoma do México, publicado na revista Science Advances A partir de imagens de microscópios 3D e de análises matemáticas avançadas, os cientistas concluíram que, afinal, a cauda da célula reprodutiva masculina não se abana de um lado ao outro. Essa ilusão remonta ao século XVII e às imagens vistas através dos primeiros microscópios.Em vez de lado a lado, a cauda do espermatozóide só se movimenta numa direção, num movimento semelhante ao de um saca-rolhas. A direção é dada através de um movimento de rotação da cabeça da célula, que é independente do primeiro movimento. Pode vê-lo neste vídeo:"Não esperávamos encontrar o que encontrámos. O objetivo do projeto era uma pesquisa alargada, perceber como o espermatozóide se move usando o 3D. E o resultado mudou completamente o sistema de crenças que temos", relataPara conseguir entender este movimento, foi necessário gravar 55 mil frames por segundo de vários ângulos, que foram depois tratados matematicamente.Segundo os investigadores, esta descoberta pode ajudar nos tratamentos da infertilidade.