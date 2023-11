Novo festival Belém Soundcheck, no CCB, recebe Patti Smith, Camané e Maria João

Camané, Maria João, Soundwalk Collective & Patti Smith e Il Giardino Armonico são alguns dos nomes que se apresentam no primeiro festival Belém Soundcheck, marcado para março no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.



O festival, apresentado esta quinta-feira, será bienal e vai decorrer de 21 a 24 de março, com uma identidade programática assente "na multiplicidade de universos musicais, que vão do fado à música erudita, do jazz à eletrónica, das músicas do mundo às sonoridades exploratórias", como refere a nota de imprensa.





O Belém Soundcheck já tinha sido anunciado em junho passado pela fundação CCB, como uma das novidades para a nova temporada.Na altura, Delfim Sardo, da administração do CCB, disse aos jornalistas que o Belém Soundcheck pretende reunir "o melhor da música nacional e internacional" e que o festival iria coincidir com a inauguração de uma exposição de Patti Smith, a 22 de março no CCB.A cantora e escritora norte-americana vai apresentar-se em palco com os Soundwalk Collective, com quem tem colaborado no projeto de longo curso Correspondences, de música e poesia.O fundador do Soundwalk Collective, Stephan Crasneanscki, "viajou por todo o mundo até aos lugares mais remotos para gravar e recolher sons que formassem uma gramática sonora para composições experimentais", refere o CCB em nota de imprensa.A par desta atuação, o CCB acolhe, no novo Museu de Arte Contemporânea, a exposição Evidence, uma "instalação exploratória" de Patti Smith e dos Soundwalk Collective, que reúne fotografias, textos, objetos e sons relacionados com Correspondences.A exposição ficará patente de 22 de março a 8 de setembro.Além de Lisboa, Patti Smith e os Soundwalk Collective também vão estar março no Theatro Circo, em Braga.Segundo o cartaz anunciado esta quinta-feira, Camané apresentará o concerto Inquietação, centrado no repertório do músico e compositor José Mário Branco, a quem presta homenagem, e a cantora Maria João protagonizará Songs for Shakespeare, um concerto imaginado com o músico João Farinha a partir da obra do dramaturgo britânico William Shakespeare.Com uma programação apontada para vários públicos, o Belém Soundcheck contará ainda com o regresso a Portugal do agrupamento Il Giardino Armonico, acompanhado pelo violoncelista Giovanni Sollima, e da orquestra Kremerata Báltica, sob a direção de Gidon Kremer.O cartaz completa-se com o pianista Amaro Freitas, que em 2024 editará o álbum Y'Y, e com a cantora britânica Tirzah.O Belém Soundcheck é uma coprodução do CCB com a Égide -- Associação Portuguesa das Artes, com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) e com Instituto Italiano de Cultura de Lisboa.Em comunicado, a fundação CCB sublinha a colaboração com o projeto Access Lab, "garantindo o acesso a todas as pessoas com deficiência e surdas".Os bilhetes para a primeira edição do Belém Soundcheck são colocados à venda no domingo.