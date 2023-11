Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Joaquim de Almeida: Está sozinho? “Infelizmente... acabei com uma namorada de quem gostava imenso”

Apesar dos curtos orçamentos, Joaquim de Almeida, de 66 anos, nunca deixou de fazer cinema português e agora vamos voltar a vê-lo em O Último Animal, de Leonel Vieira, que estreia no próximo dia 30 nas salas nacionais. Neste filme, o ator veste a pele de Castor de Andrade, um poderoso “bicheiro” de origem portuguesa, que controla o jogo ilegal no Rio de Janeiro. Mesmo tendo uma casa em Los Angeles e outra em Nova Iorque, “Quim de Hollywood” – alcunha que lhe deu o realizador João César Monteiro – vai pedir a reforma nos Estados Unidos, mas diz que não pretende deixar de trabalhar. Acha que Portugal é “uma trapalhada há muito tempo”. Pior ainda estão os americanos com Trump, que “é um trafulha da pior espécie”.