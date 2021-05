Carmen Korn: "É o meu maior trabalho. Nem posso compará-lo"

Passa-se em Hamburgo e começa em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, quando a fome e a morte são memórias bem vivas. No âmago da história estão quatro adolescentes: as vizinhas Henny e Käthe, aspirantes a enfermeiras parteiras, a tímida Lina, que prometeu aos falecidos pais cuidar do irmão mais novo, e, de outro estrato social, a mimada Ida, educada para casar por conveniência.



O destino delas cruza-se ao longo das páginas de Filhas de Uma Nova Era, primeiro volume - a terminar em 1948, já depois da II Guerra - da trilogia que fez de Carmen Korn uma vedeta literária na Alemanha e que acaba de ser editado em Portugal, ainda sem data para a publicação dos dois livros que se seguem, trazendo o quarteto até à atualidade. Foi o pretexto desta entrevista.