Emma Donoghue: "Todos os meus livros são feministas"

Estreou-se como romancista com Stir Fry, em 1994, vivendo da escrita desde então, mas foi em 2010, com O Quarto de Jack - história de uma mãe confinada, com o filho, contra a sua vontade -, finalista do Booker, que ganhou reconhecimento mundial.



Irlandesa de 51 anos, com dois filhos, fez da maternidade de um hospital de Dublin, em plena pandemia de gripe espanhola, o cenário do seu novo livro, A Dança das Estrelas. Foi o pretexto desta entrevista.