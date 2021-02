Carissa Véliz: “É muito fácil saber com quem dormes através dos teus dados”

No livro Privacy is Power [Privacidade é poder], a professora de Oxford explica como uma app nos pode manipular e como os nossos dados pessoais nos podem roubar o emprego.

Já imaginou que a sua nova televisão com ligação à Internet pode ouvir as suas conversas? Ou que os dados pessoais – morada, profissão, idade, condições médicas – que preenche para uma conta de email ou de uma app podem ser vendidos sem saber? O mundo dos dados e da quebra de privacidade, graças à tecnologia que invadiu os nossos dias, é um verdadeiro faroeste com pouca regulação.



A professora de Oxford Carissa Véliz aponta os erros desta falta de regras e defende que temos demasiados interessados na manipulação: como as empresas ou os governos. A filósofa mergulhou no mundo dos dados que partilhamos na Internet e descobriu como é fácil saber, por exemplo, onde anda o Presidente dos EUA.