Anselmo Mendes: "O vinho tem de exprimir a terra de onde vem"

Os apreciadores de bons vinhos já lhe decoraram o nome há muito – e não é por acaso que Anselmo Mendes, 57 anos, é dos enólogos mais conhecidos de Portugal.





À simpatia natural e sabedoria técnica junta nariz, paladar e capacidade de experimentação únicos, que o tornam infalível na criação de vinhos inovadores – que, apesar de não se esquivarem a riscos nem seguirem as leis do mercado, vão ao encontro dos gostos dos consumidores, por serem excelentes.





Nascido e criado em Monção, no Alto Minho, e grande divulgador da sua casta dileta, o Alvarinho (com a qual faz experiências na sua Quinta da Torre, na sub-região onde é rainha, mas também noutras paragens), com uma carreira de mais de três décadas, é um dos grandes ícones da Região dos Vinhos Verdes.