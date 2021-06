Afonso Pais: "Voltei aos Blues à guitarra"

O Que Já Importa é Afonso Pais a deixar fluir o blues que tem nos dedos e, dessa forma depurada, lembrar que também de conforto é feito o virtuosismo jazzístico. Neste quinto álbum de originais do músico de Lisboa cabem versos de Capicua, a voz de Salvador Sobral na faixa final Ermo e um trio feminino que vai dialogando delicadamente com a guitarra de Afonso Pais ao longo dos sete temas desta narrativa.





Gosto da formulação. Depois, é assumir o que é espontâneo em determinado momento da vida das pessoas e que não deixa de ser espontâneo porque já passou. Este disco é uma revisitação das minhas raízes de blues e de guitarra de que, um pouco por indução de um estilo tão absorvente como o jazz, me fui alheando, mas pelas quais me voltei a apaixonar. Estas raízes fazem parte do meu passado profundo. O "já" é um "já" muito antigo e muito recente e, nesse sentido, é uma descoberta do que realmente importa.