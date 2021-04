Dom La Nena: 'Cada detalhe da vida influi na música'

Dominique Pinto teve um percurso, no mínimo, invulgar no mundo da música. Tinha tudo apontado a uma carreira de sucesso na música clássica – um prodígio no violoncelo desde pequena, dividiu o seu tempo entre Porto Alegre, a cidade-natal, Buenos Aires, onde estudou com a mestre Christine Walevska, e Paris, onde concluiu o Conservatório – mas abandonou o amor pela música erudita que cultivava desde os 4 anos para escrever as suas próprias canções.



Depois de uma digressão pelo mundo com Jane Birkin, adaptou o violoncelo (um instrumento pouco usual no registo autoral) ao formato pop, começou a editar discos sob o epíteto Dom La Nena e fundou Birds on a Wire, uma dupla de versões de artistas tão díspares quanto Tom Waits, Os Mutantes e Rosalía. O seu terceiro disco a solo, Tempo, foi destacado por publicações como o inglês The Guardian pelo seu minimalismo – com a ajuda de apenas o violoncelo e o piano, Dominique interpreta o disco completamente sozinha.