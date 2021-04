Gisela João: "As letras que eu canto são muito democráticas"

AuRora é o disco mais denso de Gisela João e, simultaneamente, o menos óbvio. Não que isso por si só valha elogios ou o demarque do seu disco homónimo de estreia (2013) e de Nua (2016), dois magníficos registos de uma das vozes mais inebriantes que o fado conheceu nos últimos anos. Contudo, neste AuRora, Gisela João investe a fundo na sua intimidade de uma forma que não lhe tínhamos visto antes com tanta clareza e arrojo, com a veleidade de quem tem o abismo a romper-lhe das palavras, seja por uma paixão incendiária, uma tolice espontânea ou uma tristeza que range sobre as Tábuas do Palco - título do tema escrito por Capicua.