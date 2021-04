António Zambujo: "Não há nada que eu faça que tenha sido inventado por mim"

Está de calções e chinelos, tem o Tesla preto estacionado há muito e o bronzeado do rosto dá indícios da vida que leva, desde março de 2020, quando as viagens dos concertos deram lugar a um prolongado confinamento, na sua casa de Porto Covo, desenhada à medida por um arquiteto, de acordo com as suas instruções.



Tem uma pequena piscina e uma sauna lá fora, canteiros bem arranjados de que ele próprio trata, lareira na sala e detalhes de bom gosto – da garrafeira montada em duas paredes à escadaria de pedra que conduz ao piso de baixo, onde improvisou o estúdio em que criou e gravou António Zambujo – Voz e Violão, o novo álbum com edição esta sexta feira, 23 de abril.



Foi aí que recebeu a SÁBADO, sem se fazer rogado quando lhe pedimos para tocar um pouco. Afinal, como admite, é o que mais gosta de fazer e tem sido a sua grande companhia – além dos ocasionais almoços com os amigos alentejanos, igualmente confinados, e a mãe, que ali passou umas temporadas – no último ano.