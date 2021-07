Covid-19. Qual é a melhor maneira de medir a eficácia da vacina?

Como era impossível medir todos os tipos de defesas à covid-19 que o nosso corpo tem, farmacêuticas mediram a eficácia de vacinas através do número de vacinados que ficaram infetados. Agora, com toda a informação disponível, surgem novas formas de perceber se e quanta eficácia uma nova vacina tem.

A eficácia de todas as vacinas contra a covid-19 foi testada da mesma forma: ensaios clínicos que duraram vários meses, envolvendo milhares de pessoas e com grupos delas a terem recebido um placebo, pensando que estavam a ser imunizadas. Mas com vacinas já aprovadas e disponíveis, investigadores debruçaram-se agora sobre outras formas de saber se uma vacina funciona, como a sua habilidade em induzir os anticorpos neutralizantes, aqueles que se ligam ao vírus SARS-CoV-2 para o impedir de entrar nas células do nosso organismo.

Eficácia da vacina é medida pelo número de vacinados que são infetados nos testes