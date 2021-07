Não reagiu à vacina? Faz efeito na mesma

Febre, dores de cabeça e no corpo são as reações adversas mais comuns às vacinas contra a covid-19. As mulheres e as pessoas mais novas têm registado mais sintomas - "é uma resposta normal do sistema imunitário", explica imunologista. Mas se não sentiu nada, ou muito pouco, não se preocupe.

O último relatório do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde revela que até ao passado dia 22 foram notificadas 11.314 reações adversas - uma por cada mil vacinas administradas. A maior parte (6.485) referentes à vacina da Pfizer, seguindo-se a da AstraZeneca, com 3.480, a da Moderna, com 970, e a da Janssen, com 379 casos. Das vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, e administradas em Portugal, é a da AstraZeneca – que está a ser dada a maiores de 60 anos – que regista o maior número de queixas por mil vacinas dadas, cerca de 1,7. Dos mais de dois milhões de inoculações foram notificadas 3480 reações.