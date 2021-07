O que se segue para Neemias, o primeiro português na NBA?

Neemias Queta fez história na madrugada desta quinta-feira ao ser o primeiro português a ser escolhido no draft da NBA, onde as promessas do basquetebol conhecem a equipa onde vão começar a carreira profissional no maior palco do desporto. Com a 39.ª escolha, os Sacramento Kings são uma equipa onde o poste poderá ter espaço para brilhar. Antes do início da época em outubro, português terá campos de treino para agarrar um lugar no plantel.

Liga de Verão em agosto, início de época só em outubro