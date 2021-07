O branqueamento dos figurões

As recentes investigações judiciais e jornalísticas a José Berardo, Luís Filipe Vieira e Isabel dos Santos são fábulas exemplares que ilustram todos os ingredientes necessários a um golpe, seja ele a um banco, a um clube ou a um país. Todas estas investigações misturam banca, política, offshores, enriquecimento rápido e aparentemente injustificado, redes de intermediários e uma ascensão social e mediática meteórica. Três figurões que, nos seus tempos de glória, investiam em massa e populavam programas de televisão, jornais e revistas, eventos públicos e semi-públicos, inaugurações com pompa e circunstância. Enfim, do nada passaram a estar em todo o lado.