A organização da Web Summit anunciou hoje que estão registados 70.469 participantes de 163 países, sendo que quase metade (46,3%) são mulheres, um novo recorde do evento que decorre em Lisboa até quinta-feira."O evento vai receber 70.469 participantes de 163 países, com um grande número de visitantes vindos do Reino Unido, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, entre outros", refere a Web Summit."Este ano a paridade de género também superou todas as edições da Web Summit, com 46,3% de participantes mulheres", adianta.A quarta edição da Web Summit em Portugal vai contar com a participação de 1.206 oradores que vão intervir nos 22 palcos distribuídos pelo recinto do evento.Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.O evento realiza-se em Lisboa entre hoje e 07 de novembro.