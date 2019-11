Nesta edição da Web Summit tem a oportunidade de se transformar em Paddy Cosgrave , pelo menos no aspeto. A loja oficial do maior evento de tecnologia do mundo tem à venda tshirts e camisolas de lã iguais àquelas que o seu fundador usa, sendo que a última, feita à mão por artesãs irlandesas, custa 780 euros. Mas não é a mais cara.Segundo a marca, esta é uma forma de celebrar as "raízes irlandesas" do evento ao utilizar materiais e técnicas tradicionais, pelo que por isso o preço será mais alto que o merchandising habitual vendido pelas marcas: 850 euros. O mesmo acontece com a camisola de 780 euros, o pólo azul igual aos que Paddy utiliza diariamente, ao ser feita à mão na Irlanda.Na loja há ainda uma camisola de capuz de criança, a custar 240 euros, uma garrafa de água oficial a 30 euros e um copo de café reutilizável por 25 euros. O item mais barato é a tshirt com as duas montanhas, o símbolo do evento, que custa 25 euros.A Web Summit acontece entre 4 e 7 de novembro em Lisboa e junta os maiores nomes da tecnologia, política e economia do mundo, tais como Tony Blair ou Edward Snowden . A cerimónia de abertura é esta segunda-feira, dia em que se espera a afluência de milhares ao palco principal. O evento está esgotado, depois de ter vendido mais de 70 mil bilhetes.A organização da Web Summit, que arrancou esta segunda-feira, adiantou que estão registados 70.469 participantes de 163 países, sendo que quase metade (46,3%) são mulheres, um novo recorde do evento que decorre em Lisboa até quinta-feira."O evento vai receber 70.469 participantes de 163 países, com um grande número de visitantes vindos do Reino Unido, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, entre outros", refere a Web Summit."Este ano a paridade de género também superou todas as edições da Web Summit, com 46,3% de participantes mulheres", adianta.A quarta edição da Web Summit em Portugal vai contar com a participação de 1.206 oradores que vão intervir nos 22 palcos distribuídos pelo recinto do evento.Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.O evento realiza-se em Lisboa entre hoje e 07 de novembro.