A taxa de desemprego recuou para 6,1%, o valor mais baixo da série de dados desde 2011. Comparando com séries anteriores, é o menor valor desde 2003, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quarta-feira, 6 de novembro.Tal como explica o INE, o número de desempregados diminuiu 1,5% em termos trimestrais, o que corresponde a menos 5,1 mil pessoas à procura de trabalho. Mas a criação de emprego foi bastante mais expressiva: o número de empregados aumentou em 31,1 mil pessoas, em apenas três meses. Quando comparado com o período homólogo, foram registados mais 45 mil pessoas a trabalhar.Tanto a taxa de desemprego dos jovens (entre os 15 e os 24 anos), como a de desemprego de longa duração também diminuíram.(Notícia em atualização)