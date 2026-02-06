Centenas manifestam-se contra os despedimentos no Washington Post

Na quarta-feira, o Washington Post despediu centenas de jornalistas, depois da aproximação de Jeff Bezzos, proprietário, a Donald Trump.

Centenas de pessoas manifestaram-se na quinta-feira frente ao escritório do Washington Post contra a decisão do proprietário, Jeff Bezzos, despedir grande parte da redação.



Protesto contra cortes no Washington Post após despedimentos AP Photo/Allison Robbert

"A democracia morre na escuridão. E tu, Jeff Bezzos, apagaste a luz", estava escrito em um cartaz, em referência ao slogan do jornal e ao seu proprietário multimilionário.

"Quando se assiste a ataques inéditos á imprensa, bem como a um sentimento negativo contra jornalistas apenas porque fazem o seu trabalho, é perigoso reduzir os efetivos desta maneira", disse à AFP Michael Brice-Saddler, que cobria a capital dos EUA para o jornal antes de ser despedido.

O Washington Post não revelou o número de postos de trabalho suprimidos, mas cerca de 300 jornalistas em 800 deveriam ser despedidos, avançou o New York Times.

Grande parte dos correspondentes no estrangeiro, incluindo Médio Oriente e Ucrânia, foi despedida.

As editorias de desporto e livros, o podcast, informação local e infografia foram fortemente reduzidas ou extintas mesmo.

"Ontem, era comovente. Hoje, estou em cólera", disse Sarah Kaplan, que não está no grupo dos despedidos.

"Não nego que o Post atravessa uma situação financeira difícil. Sei que é um período muito duro para o conjunto da indústria dos media, mas o facto de perdermos tanto dinheiro é em grande parte devido à má gestão dos nossos dirigentes", disse esta jornalista especializada na rutura climática global.

Segundo o Wall Street Journal, o jornal teria perdido 100 milhões de dólares em 2024, em contexto de baixa das receitas de publicidade e de assinaturas.

A recusa do diário de apoiar a candidata democrata Kamala Harris nas últimas presidenciais teria provocado a perda de 250 mil assinantes.

Muitos veem nestes despedimentos a mão de Jeff Bezos, que se aproximou muito de Donald Trump.