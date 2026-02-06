Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Centenas manifestam-se contra os despedimentos no Washington Post

Lusa 08:05
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

Na quarta-feira, o Washington Post despediu centenas de jornalistas, depois da aproximação de Jeff Bezzos, proprietário, a Donald Trump.

Centenas de pessoas manifestaram-se na quinta-feira frente ao escritório do Washington Post contra a decisão do proprietário, Jeff Bezzos, despedir grande parte da redação.

Protesto contra cortes no Washington Post após despedimentos
Protesto contra cortes no Washington Post após despedimentos AP Photo/Allison Robbert

"A democracia morre na escuridão. E tu, Jeff Bezzos, apagaste a luz", estava escrito em um cartaz, em referência ao slogan do jornal e ao seu proprietário multimilionário.

Na quarta-feira, o Washington Post despediu centenas de jornalistas, em contexto de aproximação do fundador da Amazon com Donald Trump, que multiplica os ataques à comunicação social desde que regressou à Casa Branca.

"Quando se assiste a ataques inéditos á imprensa, bem como a um sentimento negativo contra jornalistas apenas porque fazem o seu trabalho, é perigoso reduzir os efetivos desta maneira", disse à AFP Michael Brice-Saddler, que cobria a capital dos EUA para o jornal antes de ser despedido.

O Washington Post não revelou o número de postos de trabalho suprimidos, mas cerca de 300 jornalistas em 800 deveriam ser despedidos, avançou o New York Times.

Grande parte dos correspondentes no estrangeiro, incluindo Médio Oriente e Ucrânia, foi despedida.

As editorias de desporto e livros, o podcast, informação local e infografia foram fortemente reduzidas ou extintas mesmo.

"Ontem, era comovente. Hoje, estou em cólera", disse Sarah Kaplan, que não está no grupo dos despedidos.

"Não nego que o Post atravessa uma situação financeira difícil. Sei que é um período muito duro para o conjunto da indústria dos media, mas o facto de perdermos tanto dinheiro é em grande parte devido à má gestão dos nossos dirigentes", disse esta jornalista especializada na rutura climática global.

Segundo o Wall Street Journal, o jornal teria perdido 100 milhões de dólares em 2024, em contexto de baixa das receitas de publicidade e de assinaturas.

A recusa do diário de apoiar a candidata democrata Kamala Harris nas últimas presidenciais teria provocado a perda de 250 mil assinantes.

Muitos veem nestes despedimentos a mão de Jeff Bezos, que se aproximou muito de Donald Trump.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Despedidas Despedida jornalismo Washington D.C. Donald Trump The Wall Street Journal New York Magazine Jeff Bezos Kamala Harris
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Centenas manifestam-se contra os despedimentos no Washington Post