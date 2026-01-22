Sábado – Pense por si

Visual aviador de Macron leva fabricante a crescer 4,6 milhões em bolsa

Negócios 21:33
Donald Trump tentou fazer uma piada com o visual, mas os resultados em bolsa falam por si. Escolha do estilo aviador por parte do presidente francês elevaram capitalização da empresa italiana.

O presidente francês adotou um "look" à estilo de Tom Cruise em Top Gun no discurso no Fórum Económico Mundial, em Davos. E se à primeira vista houve quem duvidasse, a bolsa italiana diz o contrário depois de a fabricante iVision Tech ter subido 4,5 milhões de euros em valor de mercado nos últimos dois dias de negociação.

Macron discursa no Fórum Económico Mundial
Nas sessões de 21 e 22 de janeiro, a empresa italiana subiu 38,41% na praça de Milão, totalizando uma capitalização de 16,54 milhões de euros. O discurso a dia 20, que surpreendeu pelo visual arriscado - que se soube mais tarde se deveu a uma lesão ocular - viralizou o modelo da iVision, tendo a empresa encerrado a sessão desse dia com uma perda de 0,98%, ou uma capitalização de 11,9 milhões de euros.

O modelo Pacific S 01 da Maison Henry Jullien, que pertence ao grupo italiano, foi revelado e a corrida para imitar Macron foi inevitável. Uns óculos de 659 euros, que não são acessíveis a qualquer bolso, levaram a que a empresa disparasse 31,03% só na sessão desta quinta-feira.

À Reuters, o CEO da iVision Tech, Stefano Fulchir, assume que a escolha de Macron "criou certamente um efeito 'uau' nas ações", até porque elas vinham a cair nos dias anteriores.

Mas a marca nascida em 1921 não se fez valer apenas pela valorização em bolsa. O site da empresa foi abaixo depois da revelação e os telefones não pararam de tocar por estes dias. "Não foi um dia normal", admitiu Fulchir ao Guardian, contando ainda que Macron não aceitou os óculos como oferta e insistiu em pagá-los, ao qual acrescentou outro par.

Visual aviador de Macron leva fabricante a crescer 4,6 milhões em bolsa