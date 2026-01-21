Sábado – Pense por si

Fotogalerias
Macron discursa no Fórum Económico Mundial, em Davos
Macron usa óculos de sol em reunião com representantes políticos
Macron usa óculos de sol em Davos devido a problema oftalmológico
Macron marca presença no Fórum Económico Mundial em Davos
Macron e Lagarde reuniram-se no Fórum Económico Mundial, em Davos
Macron usa óculos de sol em Davos devido a problema oftalmológico
Macron discursa no Fórum Económico Mundial em Davos 2026
Macron discursa no Fórum Económico Mundial, em Davos
Macron usa óculos de sol em reunião com representantes políticos
Macron usa óculos de sol em Davos devido a problema oftalmológico
Macron marca presença no Fórum Económico Mundial em Davos
Macron e Lagarde reuniram-se no Fórum Económico Mundial, em Davos
Macron usa óculos de sol em Davos devido a problema oftalmológico
Macron discursa no Fórum Económico Mundial em Davos 2026
21 de janeiro de 2026 às 08:41

O motivo por que Macron apareceu em Davos de óculos de sol

Emmanuel Macron apareceu no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, de óculos de sol e rapidamente surgiram teorias na internet sobre o assunto. Mas a explicação é simples: o presidente francês tem um problema oftalmológico, uma hemorragia subconjuntival que deixa uma mancha vermelha viva na parte branca do olho, que geralmente é inofensiva.

Mais Fotogalerias
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)