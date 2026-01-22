Sábado – Pense por si

22 de janeiro de 2026 às 20:39

Emmanuel Macron afirma que a União Europeia deve permanecer “extremamente vigilante” devido a ameaças de Trump

O presidente da França afirmou que o seu país permanece “vigilante” após alguns dias sob ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a sua posição em relação à aquisição da Gronelândia.

