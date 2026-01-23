Segurança Social exige 2,6 milhões à FPF por causa do contrato de Fernando Santos

Albufeira. Presidente da câmara do Chega nomeia irmã
Marco Alves
Dívida é referente ao último ano do vínculo do selecionador.
O famoso contrato de Fernando Santos com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) continua a deixar marcas. Segundo apurou Record, o organismo foi intimado pela Segurança Social a pagar uma dívida de cerca de 2,6 milhões de euros, aos quais será preciso ainda somar juros e multas. O valores referem-se ao último ano do vínculo do ex-selecionador e restante equipa técnica, entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. O resto terá prescrito.
Leia mais em Record.