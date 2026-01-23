Sábado – Pense por si

Barra com conteudo

Dinheiro

Segurança Social exige 2,6 milhões à FPF por causa do contrato de Fernando Santos

Record 09:58
As mais lidas

Dívida é referente ao último ano do vínculo do selecionador.

O famoso contrato de Fernando Santos com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) continua a deixar marcas. Segundo apurou Record, o organismo foi intimado pela Segurança Social a pagar uma dívida de cerca de 2,6 milhões de euros, aos quais será preciso ainda somar juros e multas. O valores referem-se ao último ano do vínculo do ex-selecionador e restante equipa técnica, entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. O resto terá prescrito.  

Fernando Santos
Fernando Santos FPF

Leia mais em

Tópicos Milhões Federação Portuguesa de Futebol Fernando Santos Segurança Social
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Segurança Social exige 2,6 milhões à FPF por causa do contrato de Fernando Santos