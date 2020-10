Vistos gold vão acabar este ano em Lisboa e no Porto

Medida de restrições aos vistos gold nos grandes centros urbanos foi acordada com a esquerda nas negociações para o Orçamento do Estado de 2020 e o Governo está disposto a avançar com ela até ao final do ano, revela o Jornal de Negócios Para os agentes do setor, será uma forte machadada na captação de investimento estrangeiro. Os vistos gold permitem aos estrangeiros adquirir uma autorização de residência no país mediante a realização de um investimento em imobiliário. Mas a partir do final do ano vão ter d eo fazer aponstando nas regiões do interior. Até agora a maior parte do investimento era feito nos grandes centros como Lisboa ou Porto.Segundo o SEF, desde o início do ano o montante captado pelos vistos gold totalizou 496 milhões de euros, menos 10% que o investimento acumulado em igual período de 2019. Ao todo, entre janeiro e agosto, foram atribuídos 915 vistos gold.