O Banco de Portugal melhorou as suas previsões para a economia portuguesa em 2020. Ainda assim, a instituição liderada por Mário Centeno espera uma recessão de 8,1%. Os dados foram publicados esta terça-feira, no boletim económico de outubro.Na estimativa de junho, o Banco de Portugal antecipava uma recessão de 9,5%. Agora, a queda será um pouco menos profunda. Na sua primeira apresentação de um boletim económico do Banco de Portugal, o governador Mário Centeno explicou que "aPara a segunda metade deste ano o Banco de Portugal está à espera de uma contração de 6,8%, "o que significa que a recuperação é rápida", defendeu Mário Centeno, admitindo a possibilidade de uma recessão em "v".Mesmo assim, reconheceu que a recuperação "vai levar mais alguns semestres, provavelmente os mais difíceis, porque implica a reafetação dos recursos."(Notícia em atualização)