Menos de 0,2% dos chamados vistos gold atribuídos num período de quase oito anos foram atribuídos para a criação de emprego. A informação é avançada esta terça-feira, 21 de julho, pelo Jornal de Notícias Segundo o mesmo jornal, entre outubro de 2012, quando o programa entrou em vigor, e junho de 2020, foram concedidas 8.907 autorizações de residência para investimento (ARI), o programa criado no Governo de Pedro Passos Coelho que ficou conhecido por vistos gold. Destas, só 17, o equivalente a 0,19%, foram atribuídas a investidores que pretendiam criar emprego.A aquisição de bens imóveis, por um valor igual ou superior a 500 mil euros, e a reabilitação urbana, por um montante mínimo de 350 mil euros, representam a larga maioria dos vistos atribuídos no âmbito deste programa. Ao todo, foram concedidos 8.389 vistos para estes dois propósitos, o equivalente a 94% do total.Em oito anos, acresenta ainda o Jornal de Notícias, o investimento total foi superior a cinco mil milhões de euros.