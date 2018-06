Visa. Interrupções no serviço resultaram de falha no hardware

Na sexta-feira a empresa admitiu a existência de uma "interrupção" no seu serviço, que levou ao impedimento de algumas transacções na Europa.



"A Visa está a atravessar uma interrupção no seu serviço. Este incidente está a impedi que algumas transacções da Visa sejam processadas na Europa, disse, na altura, a empresa numa nota enviada à Lusa.



No documento, a empresa garantiu estar a "investigar a causa", de modo a resolver o problema o mais rápido possível.

A empresa de serviços de pagamentos Visa explicou hoje que a interrupção no seu serviço ocorrida na sexta-feira, que provocou falhas na Europa, foi consequência de "um problema de ‘hardware'".Citada pela agência Associated Press, a companhia esclareceu que o problema foi causado por um problema de ‘hardware’ num dos sistemas europeus, vincando que não se tratou de "um acesso sem autorização".A Visa esclareceu que os serviços já retomaram "a normalidade", estando a operar "com toda a sua capacidade".