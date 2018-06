Aos 23 anos João largou o part-time que o ajudava a financiar o curso de engenharia informática. Por essa altura já percebera que a sua imersão nos investimentos em moedas virtuais rendiam muito mais do que os menos de três euros por hora que recebia pelo meio dia de trabalho numa loja no centro do país. "Num só ‘trade’ [transacção] conseguia fazer em dez minutos o que ganhava por aquelas quatro horas", conta João, 24 anos. Hoje tem o curso em modo de pausa – "em princípio" recomeça no início do próximo ano – e investe o seu tempo a gerir cerca de 50 mil euros.

As moedas virtuais, ou criptomoedas, tornaram-se em pouco tempo no activo mais quente de investimento, com um valor de mercado superior a 270 mil milhões de euros. A montanha russa de valorizações e de quedas (ver gráfico) atrai cada vez mais investidores, incluindo os tubarões do mercado financeiro. O "The New York Times" revelou no início de Maio que o Goldman Sachs vai ser o primeiro banco de investimento em Wall Street a abrir uma empresa de transacção de bitcoin, a principal criptomoeda, num movimento que deverá inspirar a concorrência.

Tal como João, também Ricardo Ramirez Jerez passa a maior parte do tempo a investir em criptomoedas. Ricardo, que dividia o seu tempo entre a procura de investimentos imobiliários e o póquer, deixou-se tentar quando um amigo lhe mostrou no início de 2017 como transformou 20 mil euros em 200 mil. "Foi aí que pensei: vou tentar perceber isto", conta.

