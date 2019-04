Vinci investe 15 milhões de euros na expansão do aeroporto do Porto

A Vinci, dona da ANA – Aeroportos de Portugal, está a investir 15 milhões de euros na ampliação do caminho de circulação do aeroporto do Porto, adiantou o grupo esta sexta-feira.

As obras, que foram anunciadas pelo presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière, já se iniciaram e pretendem "acrescentar capacidade para, no futuro, ser possível responder à necessidade de desenvolvimento do tráfego".