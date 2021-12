Via Verde. Serviços extra portagens vão começar a ser pagos em 2022

Utilizadores vão ter opção de ficar com a modalidade só de portagens, o Via Verde Autoestrada, ou passar para o serviço com mais opções, o Via Verde Mobilidade, que permite entrar e sair de parques de estacionamento ou carregar veículos elétricos.

A Via Verde vai começar a separar o pagamento das portagens dos utilizadores dos restantes serviços a que têm direito. A medida da empresa do grupo Brisa entra em vigor a 5 de janeiro de 2022 e os utilizadores já estão a ser transferidos automaticamente para a nova modalidade.







A informação avançada pelo Dinheiro Vivo , que avança que o valor da mensalidade ou anuidade para alugar o equipamento da Via Verde será o mesmo que está atualmente em vigor. Mas agora, os utilizadores vão ter opção de ficar com a modalidade só de portagens, oou passar para o serviço com mais opções, o Via Verde Mobilidade.A nova modalidade vai permitir, segundo a publicação, entrar e sair de parques de estacionamento cobertos ou na rua sem ter de usar a máquina, carregar veículos elétricos, pagar viagens de ferry entre Setúbal e Troia ou efectuar compras no McDonald's.