"Venture capital" portuguesa compra quase 90% da Euronews

A Alpac Capital pretende reforçar a aposta no digital do canal televisivo pan-europeu.

A sociedade de capital de risco portuguesa Alpac Capital comprou 88% do capital da Euronews à MGN (Media Globe Networks), do multimilionário egípcio Naguib Sawiris, anunciou esta sexta-feira o canal televisivo europeu em comunicado.





A Euronews, que espera reduzir os prejuízos para metade no próximo ano e atingir o "break-even" em 2023, anunciou também alterações no governo societário, extinguindo o Conselho de Supervisão e passando a ter um Conselho de Administração que será presidido por Michael Peters, que ocupava o cargo de CEO desde 2011.A aquisição, cujo valor não foi revelado, deverá estar concluída no primeiro trimestre do próximo ano, indica a estação televisiva, desde que reunidas as condições estabelecidas entre as partes e as necessárias autorizações dos reguladores.

Michael Peters saúda, citado no comunicado, "a decisão do investidor europeu Alpac Capital de comprar a participação da MGN na Euronews", considerando que se trata de "um voto de confiança na nossa estratégia".



Já Pedro Vargas David (na foto), CEO da Alpac Capital, refere, também no comunicado, estar "profundamente convencido de que a Euronews, por causa da qualidade das suas equipas e do seu potencial poderá ser o local onde todas as vozes da Europa possam ser expressadas". "Nos próximos meses teremos de construir um projeto digital sólido para que com esta transformação a Euronews assuma o seu justo lugar na Europa".