Vêm aí novas notas de euro: Veja aqui os designs finalistas

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A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apresentou, esta quinta-feira, as dez propostas de desenho pré-selecionadas para a nova série de notas de euro. "As notas de euro são mais do que um meio de pagamento. Com desenhos que combinam beleza e significado, reforçarão a nossa identidade comum", disse a presidente do BCE. Pode ver alguns exemplares dos desenhos finalistas na galeria que acompanha esta notícia. Para ver a lista completa de finalistas, pode visitar o link oficial do BCE.

Lagarde recordou que este processo, cujo objetivo é não só atualizar o aspeto das notas, mas também reforçar a segurança - combatendo tentativas de contrafação -, a acessibilidade e a sustentabilidade da série, contou com a participação pública de mais de 365 mil europeus e recebeu mais de 1.200 candidaturas de desenhadores gráficos. Dessas, um júri independente, composto por 21 especialistas em diferentes domínios, como o design gráfico, a comunicação, as neurociências e a história, cada um nomeado por um banco central da área do euro, selecionou dez propostas de desenho.

Este processo de redesenho, lançado publicamente em 2021, consiste em duas fases consecutivas: primeiro, a seleção de temas e motivos futuros para as notas de euro, e depois, o desenvolvimento de novos desenhos. O Conselho do BCE selecionou dois temas possíveis a 30 de novembro de 2023: 'Cultura europeia' e 'Rios e aves', com base nos resultados de inquéritos públicos e no aconselhamento de grupos de peritos independentes. Para o tema cultural, foram selecionadas figuras marcantes da história europeia: Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner, não se encontrando nenhuma figura portuguesa na lista, enquanto para o tema natural foram escolhidas paisagens de rios e aves como o guarda-rios e a cegonha-branca.

Formulário disponível até setembro

O BCE apelou agora a todos os europeus para participarem no processo de decisão final, através do preenchimento de um formulário na página do banco, disponível até 21 de setembro. "Em paralelo, uma empresa independente de estudos de opinião realizará um inquérito separado, com as mesmas perguntas, junto de uma amostra representativa de cidadãos da área do euro. O BCE publicará um relatório sobre os resultados de ambos os inquéritos após a seleção do desenho final", lê-se em comunicado do BCE.

A decisão final será tomada perto do fim do ano e terá por base vários contributos, "incluindo as conclusões do júri do concurso de desenho, uma avaliação técnica e os resultados dos dois inquéritos". "O objetivo não é classificar os projetos, mas sim recolher a opinião pública sobre cada proposta, para apoiar a decisão sobre o projeto final, que ocorrerá no final de 2026. Digam-nos qual o projeto que preferem, e porquê", referiu Lagarde.

O desenho selecionado será, depois, desenvolvido e testado antes de a produção começar. As notas desta nova série só entrarão em circulação em anos subsequentes, mantendo as notas das séries anteriores o seu valor e continuando a circular a par da nova série.

Primeiras notas deverão chegar às carteiras dos europeus no início da década de 2030

A responsável pelo processo de desenvolvimento deste novo design, Doris Schneeberger, explicou que, neste momento, é como se o BCE tivesse um "esboço" de uma casa, "mas é preciso entrar e construir a casa, para que seja estável e possamos viver nela".

Aos jornalistas, Schneeberger admitiu que o "consenso" para escolher as personalidades representadas nas notas foi que deveriam ser verdadeiramente "personagens europeias", representativas da "identidade europeia". A responsável pelo processo de renovação das notas avançou ainda que não serão lançadas todas as denominações ao mesmo tempo, preferindo um lançamento gradual que deverá começar no início da década de 2030.

O concurso oficial para o novo design das notas foi lançado em 15 de julho de 2025, aberto a todos os designers gráficos residentes na União Europeia. O BCE tenciona manter as denominações da série atual - já sem a descontinuada nota de 500 euros - e os tamanhos e cores dominantes também deverão permanecer iguais para facilitar a transição e limitar os custos de adaptação das máquinas de tratamento de notas. O processo de lançamento de novas séries de notas tende a ser prolongado, pelo que ainda faltam vários anos até que as novas notas comecem a circular.

Este será o primeiro redesenho completo das notas de euro desde a sua entrada em circulação, em 2002. "O redesenho das notas de euro faz parte do esforço a longo prazo do Eurosistema para assegurar que o numerário continua a ser um meio de pagamento seguro, eficiente e com significado para as pessoas, preservando o acesso dos cidadãos à moeda pública e a liberdade de escolherem como pagar", afirmou Piero Cipollone, membro da Comissão Executiva do BCE, citado pelo banco.