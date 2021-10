Utilizadores voltam a reportar problemas no Instagram, Facebook e Whatsapp

Os utilizadores das redes sociais, nomeadamente do Facebook, Instagram e Whatsapp, estão esta sexta-feira a reportar dificuldades com as aplicações.







Instagram

A imprensa internacional já dá conta das falhas e o site Downdetector reporta um aumento das queixas por parte dos utilizadores na última hora.

Esta é a segunda vez esta semana que Facebook, Instagram e Whatsapp apresentam falhas no seu funcionamento.

Na passada segunda-feira, as sete horas de apagão no Facebook foram trágicas para a fortuna pessoal de Mark Zuckerberg, que caiu cerca de 5,2 mil milhões de euros.



A confiança dos investidores do Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp saiu abalada depois da interrupção global e, de acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, Zuckerberg desceu uma posição na lista dos mais ricos do Mundo.