Uber faz-se ao mar com aluguer de barcos em Portugal a partir do verão

Carros, bicicletas, trotinetes e agora barcos. A Uber fez uma parceria com a Click&Boat e vai disponibilizar mais de 50 mil embarcações para alugar em cinco mercados na Europa

A Uber deu mais um passo para se transformar na aplicação de tudo. A partir de junho, a Uber passa a disponibilizar viagens de barco em cinco mercados da Europa, incluindo Portugal.



Uber Boat DR

O anúncio da Uber Boat foi feito no evento Go-Get 2026, em Nova Iorque. Depois das viagens de carro, bicicletas e trotinetes, a ferramenta de deslocação partilhada atira-se ao mar.

De acordo com comunicado da empresa, os utilizadores da Uber vão poder alugar barcos em Portugal, Espanha, Itália, França e Croácia a partir de junho. O acesso é realizado através de uma parceria com a Click&Boat, que tem uma frota com cerca de 50 mil embarcações, com os membros do programa Uber One a receberem 10% do valor da viagem em créditos.

"O lançamento do Uber Boat está assente na visão mais ampla de viagens da Uber, concentrando diversas etapas da viagem numa única plataforma", lê-se no comunicado enviado às redações esta quinta-feira. Esta experiência chega a tempo do verão, em que muitas atividades andam em torno dos rios Tejo e Douro ou mesmo do Oceano Atlântico.

E a plataforma aventurou-se também no segmento hoteleiro. Através de uma colaboração com o Expedia Group, os utilizadores nos Estados Unidos da América têm acesso a mais de 700 mil alojamentos. Apesar de ser uma ferramenta exclusiva para o mercado americano, o objetivo é que se expanda ao longo do ano.